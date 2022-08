Zastoj dolg en kilometer je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda je od pet do 10 minut.

Za osebna vozila je čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v državo eno uro in 30 minut, na mejnem prehodu Jelšane pa do 30 minut. Za voznike tovornih vozil pa je čakalna doba pri vstopu v državo do ene ure.

Zaradi gašenja požara na Primorskem je zaprta regionalna cesta Črni Kal-Gabrovica pri Črnem Kalu-Osp-meja z Italijo, lokalna cesta med Črnim Kalom in Staro Gabrovico ter lokalna cesta na relaciji avtocestni priključek Kastelec-vas Kastelec-Socerb-meja z Italijo.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim. Med Novimi Jaršami in Zadobrovo promet proti Zaloški poteka po dveh zoženih pasovih.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si