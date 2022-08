Kot sporočajo s kranjske policijske uprave, so vsi trije požari na območju Radovljice izbruhnili ob želežniški poti, kjer ni objektov. Enega od požarov je gasilcem že uspelo pogasiti, drugega so omejili, tretjega, ki je izbruhnil med Globokim in Radovljico, pa se gasilci trenutno še trudijo obvladati.

Kriminalisti policijske uprave Koper pa medtem preverjajo okoliščine in informacije, ali so štirje požari, ki so včeraj zgodaj popoldan izbruhnili na območju Krasa, posledica kaznivega dejanja. Včeraj je namreč zagorelo ob povezovalni cesti Senožeče–Čebulovica ob avtocesti, ob regionalni cesti Divača–Senožeče, ob lokalni cesti Sežana–Vrhovlje, pri kamnolomu in ob lokalni cesti Sežana–Vrhovlje, pred naseljem Vrhovlje.