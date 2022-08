Do odstavitev s položajev je prišlo po nekaj več kot mesecu dni po umoru Šinza Abeja. Nekdanjega japonskega premierja je Tetsuja Jamagami med predvolilnim govorom ustrelil zaradi premierjevih povezav s Cerkvijo združevanja. Cerkev namreč krivi za finančni propad svoje družine. O dogodku smo podrobneje poročali tukaj.

Smrt nekdanjega premierja je razkrila dolgoletne povezave med člani Liberalno demokratske stranke, ki so cerkvene dogodke obiskovali. Prvi na listi izgube položaja je bil japonski minister za obrambo in Abejev mlajši brat, Nobui Kiši. Priznal je, da so člani Cerkve združevanja vodili njegovo politično kampanjo.

Japonski mediji poročajo, da so Kišija s položaja odstranili zaradi zdravstvenih težav. Kljub izgubi delovnega mesta pa bo s trenutnim predsednikom vlade še naprej sodeloval glede nacionalne varnosti. Vseh sedem ministrov, za katere se je izkazalo, da so globoko povezani s Cerkvijo združevanja, je bilo premeščenih na druge položaje.

Kljub nekaterim kadrovskim spremembam kabinet predsednika vlade izgleda podobno kot prej. Večina zaposlenih je namreč starejših moških. Odnos med japonskimi odločevalci in cerkvenim kultom se je izkazal kot obojestransko koristen, saj je politična podpora cerkvi koristila pri pridobivanju privržencev, kandidati pa so imeli avtomatsko volilno podporo velikega števila ljudi.

Trenutna vladajoča stranka in Cerkev združevanja se strinjata v nekaterih konservativnih pogledih. Obe nasprotujeta istospolnim porokam in želita spremeniti japonsko »pacifistično« ustavo. Kljub temu pa je generalni sekretar stranke Tošimitsu Motegi nedavno dejal, da »stranka in Cerkev nimata sistemskega odnosa«.

Tomohiro Tanaka, vodja japonske sekte Cerkve združevanja, je priznal, da ima cerkev zgodovino povezovanja s posameznimi politiki, še posebno pripadniki stranke LDP. Ob tem je zanikal, da verska sekta svojim privržencem daje navodila, kako in za koga glasovati na volitvah.

Po razkritjih, da vezi stranke LDP s kultom segajo precej dlje kot samo do Abeja, so ocene javne podpore trenutnemu premierju strmoglavile navzdol. Predsednik vlade trenutno uživa nekoliko manj kot 50-odstotno volilno podporo, kar je najnižja številka od nastopa funkcije lani oktobra.

Škandal je zasenčil načrte za državniški pogreb Abeja, ki naj bi potekal naslednji mesec. Javnomnenjske raziskave kažejo, da večina nasprotuje dogodku, predvsem zaradi uporabe davkoplačevalskega denarja za počastitev politika, ki je bil znan po kontroverznih pogledih na varnost in ravnanje Japonske med vojno.