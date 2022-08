Trgovec E.Leclerc je prejšnji teden Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil, da v svojih poslovnih enotah po Sloveniji izvaja odpoklic neskladnih sladoledov, v katere je bila vgrajena sestavina, ki vsebuje nedovoljeni etilen oksid.

E.Leclerc je odpoklical sladolede Häagen-Dazs v lončku različnih okusov, datumi uporabe pa so do konca marca ali aprila prihodnje leto, ter sladolede Häagen-Dazs na palčki, prav tako različnih okusov in z datumom uporabe do konca junija prihodnje leto, je prejšnji teden na svoji spletni strani objavila uprava za varno hrano. Potrošnike, ki so sladoled s spornim aditivom kupili, je pozvala, da ga vrnejo na mesto prodaje.

O prisotnosti etilen oksida v nekaterih sladoledih Häagen-Dazs je sicer EU prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo začela obveščati že v začetku julija. Po opozorilu se za odpoklice spornih sladoledov Häagen-Dazs odločili v Franciji in Španiji, pa tudi v Belgiji, kjer so v torek po navedbah francoske tiskovne agencije AFP odpoklic razširili še na več sladoledov. Do odpoklica sladoledov Häagen-Dazs je sicer prejšnji mesec prišlo tudi v Braziliji.

Blagovna znamka Häagen-Dazs je v lasti ameriškega proizvajalca živil General Mills. Ta je prejšnji teden sporočil, da bi lahko sledove etilen oksida povezali le z eno sestavino, in sicer aromo vanilije.

Slovenija se je sicer lani poleti soočala z množičnim odpoklicem mlečnih izdelkov zaradi vsebnosti strupenega etilen oksida. To snov, ki se že desetletje uporablja za sterilizacijo medicinskih pripomočkov, lahko vdihavamo z onesnaženim zrakom ali pa jo zaužijemo z živili. Toksičnost je odvisna od koncentracije ostankov etilen oksida, od zaužite količine in od trajanja izpostavljenosti.

Uporaba aditiva v EU pri pridelavi hrane ni dovoljena, največja vrednost ostanka etilen oksida pa je zakonsko določena, in sicer znaša 0,05 miligrama na kilogram živila.