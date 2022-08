»Z Dušanom sva veliko naredila skupaj in pa z Elzo Budau,« se spominja Robežnik. Dušan Velkaverh je bil radijski novinar, Robežnik pa glasbeni urednik. »Vse se je vrtelo okoli radia. Ustvarjali smo tisti, ki smo bili tam zaposleni, ali pa je nekdo od zunaj prišel na radio in ponudil svojo stvaritev, ali smo ga poklicali. Če se že nismo dogovorili v hiši, smo se v enem od bližnjih lokalov. Tudi za Ptico vrh Triglava sva temelje postavila ob jutranji kavi. Tisto leto je prišlo navodilo organizacijskega odbora Slovenske popevke, da je treba narediti nekaj domoljubnih pesmi. Takrat je bilo zdomstvo na pohodu in te pesmi naj bi bile ustvarjene za naše izseljence in delavce v tujini.« Gotovo so se jih besede pesmi Ptica vrh Triglava še kako dotaknile: »Koder koli bo moj dom, ko jaz umrl bom, ko konec bo poti, vem, nekje bom ležal sam, v nekem kraju nepoznan. Pokopal me bo nekdo, ki tujcu dober bo, in takrat bo moj slovenski svet, ne bom ga videl več. Naj tedaj zapoje ptica vrh Triglava, ptica vrh Triglava, pesem mi slovensko vsaj za slovo …« Njune pesmi so tudi Maja z biseri, Mlade oči, Ljubljančanke … Dušan Velkaverh je umrl pri dvainsedemdesetih pred šestimi leti, Robežnik pa bi verjetno danes pri oseminosemdesetih še vedno sestavil kakšno melodijo, če bi ga prosili. In še zanimivost, Velkaverh je avtor besedila znamenite predosamosvojitvene pesmi Moja dežela, ko jo je na glasbo Janija Goloba zapel Oto Pestner ob spremljavi ženske vokalne skupine Strune.

Zagotovo so odgovorni zadeli v polno tudi pri izboru pevca, ki je pesem Ptica vrh Triglava zapel. Braco Koren, leto mlajši od Velkaverha, je poleg popevkarskih okusil tudi narodnozabavne vode. Kar se tudi spodobi, navsezadnje je sin prvega pevca Ansambla bratov Avsenik Franca Korena.