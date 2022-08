Elon Musk je prodal delnice Tesle v vrednosti 6,9 milijarde dolarjev, ​​potem ko je priznal, da bi lahko potreboval dodatna sredstva, če izgubi pravno bitko s Twitterjem, saj bo tako prisiljen kupiti njihovo platformo. Pojavljao se tudi ugibanja, da bo Musk primoran prodati še več delnic, če bo prisiljen dokončati prevzem ali rešiti spor s strogo kaznijo. V torek so ga vprašali, ali je končal s prodajo delnic Tesle, on pa je v komentarjih na Twitterju odgovoril, da nadaljnja prodaja ni načrtovana. Napovedal je tudi, da bo ponovno kupil delnice Tesle, če ne bo sklenil posla s Twitterjem. Julija je Musk namreč odstopil od 44 milijard dolarjev vrednega posla za nakup Twitterja, vendar je podjetje sprožilo tožbo, v kateri od njega zahteva, da dokonča posel, ki ga je začel. Sojenje bo potekalo oktobra v ameriški zvezni državi Delaware.

Pretekli teden je Musk sprožil nasprotno tožbo proti Twitterju in platformo obtožil, da namerno napačno šteje število lažnih računov na platformi. Iz družbe Twitter so temu oporekali in sporočili, da je število lažnih računov predstavlja manj kot 5 odstotkov njegove baze uporabnikov, katerih je trenutno nekaj manj kot 238 milijonov. Pravniki so opozorili, da bo Musk težko prepričal sodnika, da težava z lažnimi profili predstavlja pomembni škodljiv učinek za podjetje, ki bi bistveno spremenil njegovo vrednost in s tem vplival na nadaljnjo poslovanje.

Musk je za financiranje posla namenil že več kot 30 milijard dolarjev lastnega denarja, pri čemer je več kot 7 milijard dolarjev od tega zneska zagotovil konzorcij, vključno s tehnološkim tajkunom Larryjem Ellisonom, državnim investicijskim skladom Katar in največjo borzo kriptovalut na svetu Binance.

Musk ima trenutno v lasti 155 milijonov delnic Tesle ali slabih 15 odstotkov proizvajalca električnih avtomobilov. Z zadnjimi prodajami je skupna prodaja delnic Tesle v manj kot enem letu znašala približno 32 milijard dolarjev. Vendar pa Musk kljub temu ostaja najbogatejši človek na svetu, saj je njegovo premoženje ocenjeno na 250 milijard dolarjev glede na Bloombergov indeks milijarderjev. Delnice so sicer zrasle za skoraj 15 odstotkov, odkar je proizvajalec avtomobilov 20. julija poročal o dobičku, ki je bil višji od pričakovanega, k čemur je pripomogel tudi zakon o podnebju Bidnove administracije. Ta bi v primeru sprejetja odpravila zgornjo mejo davčnih olajšav za električna vozila.