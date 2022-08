Kitajska končala vojaške vaje v okolici Tajvana

Kitajska je za zdaj končala z vojaškimi vajami v okolici Tajvana, so danes sporočili iz Pekinga in dodali, da so učinkovito preizkusili bojne sposobnosti vojske. Kitajska vojska je vaje izvajala od prejšnjega tedna kot odziv na obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v Taipeiju.