KPK ovrgla očitke o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ovrgla očitke o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v kabinetu ministra za delo, družino in socialne zadeve Luke Mesca. Prijavitelj je Mescu očital, da naj bi do zaposlitve prišlo zaradi političnih povezav med zakoncema Tašner Vatovec in ministrom. Postopek na podlagi anonimne prijave tako ni potrdil kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).