Snapchat je v torek predstavil svoj prvi center za starševski nadzor, skoraj 10 mesecev po tem, ko je direktor podjetja povedal ameriškemu kongresu, da razvija orodja, namenjena pomoči staršem pri varovanju njihovih najstnikov.

Potem ko je razkritje Facebookove žvižgačačice lansko jesen sprožilo zaskrbljenost glede vpliva podjetja na mlajše uporabnike, so se pojavile številne kritike iz strani ameriškega kongresa tudi glede ukrepov, ki jih družbena omrežja Snapchat, YouTube in TikTok sprejemajo za zaščito najstnikov, ki uporabljajo njihove platforme. Več aplikacij je v zadnjih mesecih uvedlo nove možnosti za okrepitev nadzora s strani staršev in posledično zaščite za mlajše uporabnike. Instagram je na primer predstavil orodja, ki staršem ponujajo vpogled v račune, ki jih njihovi otroci spremljajo ali jih spremljajo ter koliko časa preživijo na teh aplikacijah.

Demokrati in republikanci so v ameriškem senatnem pododboru za trgovino o varstvu potrošnikov izrazili zaskrbljenost, da so bile platforme družbenih medijev uporabljene za škodovanje otrokom in spodbujanje destruktivnih dejanj, kot so vandalizem v šolah, smrtonosni izzivi, ustrahovanje, motnje hranjenja in manipulativno trženje vplivnežev. Jennifer Stout, podpredsednica oddelka za globalno javno politiko Snap, je kongresu povedala, da »je treba opraviti še več dela« in dejala, da podjetje razvija nova orodja za starše, ki bodo pomagala zaščititi mlade uporabnike.

Staršem dostop do metapodatkov

Novo orodje, ki so ga poimenovali Family Center ozrima Družinski center, obljublja, da bo staršem omogočilo boljši vpogled v to, s kom njihovi najstniki komunicirajo v aplikaciji za sporočanje – brez razkritja vsebine teh pogovorov. Starši morajo za uporabo ustvariti svoj račun Snapchat, najstniki pa se morajo prijaviti in podati dovoljenje za uporabo te funkcije.

»Family Center je zasnovan tako, da odraža način, kako starši komunicirajo s svojimi najstniki v resničnem svetu, kjer starši običajno vedo, s kom so njihovi najstniki prijatelji in kdaj se družijo, vendar kljub temu ne prisluškujejo njihovim zasebnim pogovorom,« je obrazložilo podjetje.

Snapchat je sicer že prej imel obstoječe ukrepe za mlade uporabnike, kot je na primer zahteva, da imajo najstniki tako imenovane »skupne prijatelje« z osebo, s katero želijo komunicirati. Prav tako jim je prepovedoval javne profile. Dejali so, da nameravajo v prihodnjih mesecih orodju Family Center dodati še več funkcij. Nekatera orodja bodo vključevala na primer možnost staršev, da imajo vpogled v to, katere nove prijatelje so dodali njihovi najstniki, omogočila zaupno poročanje o računih, ki komunicirajo z njihovim otrokom, in dajala mlajšim uporabnikom možnost, da obvestijo svoje starše, ko prijavijo račun ali del vsebine. Iz družbe so sporočili, da se je pri razvoju tovrstnih funkcij posvetovala s strokovnjaki za spletno varnost.

»Čeprav pozorno moderiramo in skrbimo za naše vsebine in platforme za zabavo ter ne dovolimo, da bi nepreverjena vsebina dosegla veliko občinstvo na Snapchatu, vemo, da ima vsaka družina drugačen pogled na to, katera vsebina je primerna za njihove najstnike, in jim želimo dati možnost, za sprejemanje teh osebnih odločitev,« je še dodal tiskovni predstavnik Snapa o prihajajočih nadzornih funkcija.