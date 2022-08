Reuters poroča, da so besneči plameni, ki so popolnoma opustošili štiri tankerje v pristanišču Matanzas, ugasnili v visokih oblakih gostega črnega dima. Matanzas je največje kubansko pristanišče za uvoz surove nafte in goriva. Kubanska nafta, kurilno olje in dizel so tam shranjeni v ogromnih rezervoarjih, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije na otoku.

Uradnih informacij o tem, koliko goriva je bilo izgubljenega v požaru, ki je uničil štiri rezervoarje, še ni. Oblasti zagotavljajo, da nafta ni onesnažila bližnjega zaliva Matanzas. Kljub temu so prebivalce opozorili, naj nosijo zaščitne maske na obrazih, in da naj se izogibajo kislega dežja, ki ga povzroča ogromen oblak dima.