Skupno je bilo v torek hospitaliziranih 254 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je dva manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v torek s potrjeno okužbo skupno 14 bolnikov, torej trije manj kot v ponedeljek. V torek je umrlo šest bolnikov s covidom-19, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za zdravje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1408, kar je 33 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 983, kar je 10 manj kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 20.804 aktivnih primerov okužb, kar je 222 manj kot dan prej.

Delo od doma od januarja v upadu

Čeprav se je v času epidemije covida-19 delo od doma, ki je bilo tudi eden od ukrepov za omejevanje širjenja okužb, močno razširilo, se je večina zaposlenih v zadnjih mesecih vrnila na delovna mesta, ugotavljajo na statističnem uradu. Največ zaposlenih je delalo od doma januarja letos, po tem obdobju jih je bilo vse manj.

Od oktobra lani do januarja letos je delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu, naraščal, po tem pa se je sočasno s padanjem potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom začel zmanjševati. Medtem ko je januarja na takšen način delalo sedem odstotkov zaposlenih, jih je bilo junija le še odstotek, kar je enako kot oktobra lani, ko so na uradu začeli spremljati to statistiko.

V istem obdobju se je spreminjal tudi delež zaposlenih, ki so od doma delali najmanj en dan v tednu. Ta se je od lanskega oktobra do letošnjega januarja povečal z 10 na 20 odstotkov, z upadanjem primerov okužb od februarja naprej pa se je začel zmanjševati ter se junija ustavil pri devetih odstotkih, ugotavljajo državni statistiki. Ob tem dodajajo, da so ženske v omenjenem opazovanem obdobju od doma (najmanj en dan v tednu) delale v večji meri kot moški, razmerje pa se je v letošnjem juniju obrnilo.

Največjo razliko med moškimi in ženskami so zabeležili novembra 2021, ko je od doma najmanj en dan v tednu delalo 14 odstotkov zaposlenih moških in 22 odstotkov zaposlenih žensk. Na drugi strani pa sta se deleža najbolj približala decembra, ko je bilo takšnih 18 odstotkov moških in 19 odstotkov žensk. Junija letos je od doma medtem najmanj en dan v tednu delalo deset odstotkov moških in osem odstotkov žensk.

Od februarja v porastu udi druženja

Na statističnem uradu so raziskovali tudi vpliv covidnih ukrepov na druženje v živo. Lanskega novembra in letošnjega januarja, ko je število okužb naraščalo, se je 70 odstotkov prebivalcev v živo družilo manj kot sicer. Lanskega decembra, ko je število potrjenih primerov nekoliko padlo, pa je bilo takšnih dve tretjini prebivalcev. Od letošnjega februarja se je ta številka začela zmanjševati in se junija ustavila pri 45 odstotkih.

