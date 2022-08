Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se hrana in brezalkoholne pijače od lanskega do letošnjega julija podražile za 12,5 odstotka, pri čemer še zlasti izstopajo nekatera živila, kot je na primer rastlinsko olje, ki je dražje za skoraj trideset odstotkov, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika novinarka Meta Černoga. Potrošniki se že bojijo, kaj bo prinesla jesen. Glede na napovedi – nič kaj dobrega.

V Ljubljanskih mlekarnah so nam povedali, da se je cena alpskega mleka v zadnjem letu zvišala z 1,14 evra na 1,29 evra, kar je trenutna priporočena maloprodajna cena. Razlog za zvišanje je, kot pravijo, drastičen dvig odkupne cene mleka, ki je bistveno večji od zvišanja cene mleka. Odkupna cena mleka, ki ga Ljubljanske mlekarne odkupujejo od več kot 2200 slovenskih kmetij, se je namreč v zadnjem letu povišala za več kot 40 odstotkov. Dvignile so se tudi cene mlečnih izdelkov, a je pri vseh njihovih blagovnih znamkah to zvišanje bistveno manjše v primerjavi s povečanjem odkupne cena mleka. Dvig cen je posledica tako dogajanja na svetovnih trgih kot povečanja stroškov pridelave in odkupa mleka. Kot še dodajajo, se trenutno situacija na področju odkupa mleka še ne umirja. Mleko se draži, kar posledično pomeni, da se bodo jeseni dvignile tudi cene v trgovinah. Je pa prezgodaj, da bi lahko kar koli napovedali. A glede na to, da se je odkupna cena mleka dvignila julija in se bo ponovno še avgusta ter septembra, se bodo zagotovo zvišale tudi cene mleka in mlečnih izdelkov.

V Žitu prav tako razložijo, da so podražitve hrane in pekovskih izdelkov posledice dejstva, da so se zelo močno podražile surovine, embalaža, transport in energenti. »Cene surovin so šle v nebo. Soočeni smo bili tudi že s podaljšanimi dobavnimi roki. Čeprav smo se nekaj časa trudili z notranjimi viri amortizirati ta velika odstopanja, smo že v lanskem letu morali napovedati povišanja cen. Na cene na trgu od trgovcev do končnega kupca nimamo vpliva, zato jih težko komentiramo. Lahko pa povemo, da je v takšnih okoliščinah, ki se ne spreminjajo na bolje, brez določenih cenovnih prilagoditev nemogoče zagotoviti stabilnost in vzdržnost poslovanja,« odgovarjajo pri Žitu.

Košarica petnajstih izdelkov

Glede na svetovno situacijo je pričakovati, da se cene hrane ne bodo umirile. Vlada zaradi zaostrovanja razmer na globalni ravni pripravlja ukrepe tudi na področju hrane. Trgovinska zbornica Slovenije je bila po zadnji razširjeni seji upravnega odbora v juniju, ko jih je obiskal gospodarski minister Matjaž Han, seznanjena, da se bo v okviru vladne delovne skupine pripravila tako imenovana košarica petnajstih prehranskih izdelkov oziroma blagovnih skupin izdelkov, med katerimi najdemo osnovna živila: moko, kruh, testenine, goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso, mleko, jogurt, sir, jajca, maslo, sončnično olje, jabolka, krompir in sladkor.

Na javno naročilo za izbiro izvajalca spremljanja in primerjave maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih so prispele tri ponudbe. Kot je ministrstvo navedlo v povabilu k sodelovanju, bo pravočasno prispele ponudbe razvrstilo glede na merilo in preverilo njihovo ustreznost z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev, nato pa bo preverilo, ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje najugodnejšega ponudnika. Predvideno je, da bo izvajalec vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na 14 dni objavljal aktualne cene izbranih živil po trgovcih v Sloveniji, in sicer v obdobju od 1. septembra letos do 31. marca 2023.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.

Brez podatkov ne bo nič

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kako so se na ministrstvu za zdravje lotili prečiščevanja čakalnih vrst in kakšne napake so pri tem odkrili; kaj nam je o dosedanjih dosežkih in načrtih za prihodnost povedal zlati maturant, pesnik in upornik Vid Kavčič; kako pot nadaljnjega razvoja teroristične skupine Al Kaida vidi dr. Denis Čaleta; predstavljamo profesionalno morsko deklico v Sloveniji; obiskali priljubljeno Velenjsko jezero in multiaktivni Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka; s kakšno predanostjo je predana svojemu delu vokalistka Nuška Dreščak … – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.