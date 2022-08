Iz Sene rešili belega kita

Belega kita oziroma kita belugo, ki je zataval v reko Seno in tam obtičal več kot teden dni, so davi v prvi fazi reševalne akcije dvignili iz reke in ga namestili na barko, s pomočjo katere ga bodo vrnili v morje. V akciji, ki je trajala skoraj šest ur, je sodelovalo več kot 20 potapljačev. Na barki za kita skrbi skupina veterinarjev. Njegovo zdravstveno stanje je zadovoljivo, je v torek za AFP povedala Isabelle Brasseur iz parka morskih živali Marineland v južni Franciji. Ob tem je opozorila, da operacija vrnitve kita v morje ni brez tveganj, saj je kit že oslabljen in pod stresom. Belugo, zaščiteno vrsto, ki jo običajno najdemo v hladnih arktičnih vodah, bodo namestili v hladilni tovornjak in ga prepeljali na obalo, če bodo testi pokazali, da je dovolj zdrava, je povedala generalna sekretarka departmaja Eure Isabelle Dorliat-Pouzet. Za žival so reševalci namreč pripravili bazen z morsko vodo v pristanišču Ouistreham v Rokavskem prelivu, kjer bodo žival tri dni opazovali in zdravili, preden jo bodo izpustili na odprto morje. »Čakamo na rezultate krvnih preiskav in ultrazvoka in glede na rezultate bo sprejeta odločitev, ali naj se odpravi na pot v morje ali ne,« je sekretarka povedala na novinarski konferenci le uro po tem, ko so kita potegnili iz Sene. Dodala je, da gre za samca, ki je zelo podhranjen in ranjen, navaja AFP.