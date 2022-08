Sindikat Verdi zahteva znaten dvig plač za skoraj 600 zaposlenih. Kot je dejala glavna pogajalka Manuela Dietz, morajo zaposlenim v luči osemodstotne inflacije zagotoviti pravično plačilo. Z dvigom plač bi družba lahko tudi zapolnila prosta delovna mesta, je prepričana.

Swissport Losch po poročanju dpa med drugim zagotavlja storitve za potnike, skrbi za prtljago in tovorni promet letalskih prevoznikov, prav tako skrbi za avtobusne in druge prevoze na in z letališča.

Stavka bo po Verdijevih napovedih potekala prihodnjo sredo med 10. in 15. uro. Na letališču v Münchnu ocenjujejo, da bo prišlo do zamud in odpovedi letov, potnikom pa svetujejo, naj se obrnejo na svoje potovalne agente.