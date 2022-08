Finska prestolnica Helsinki bo danes in jutri gostila dve mednarodni nogometni tekmi. Na razprodanem olimpijskem stadionu (po prenovi med letoma 2016 in 2020 sprejme 36.251 gledalcev) bo danes ob 21. uri tekma evropskega superpokala med Realom iz Madrida in Eintrachtom iz Frankfurta. Jutri ob 18. uri bo na stadionu Bolt Arena, ki je v neposredni bližini olimpijskega stadiona, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa med HJK Helsinki in Mariborom. Finski prvak si je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu priigral lepo prednost 2:0.

Prva medsebojna tekma po 62 letih

Real in Eintracht se bosta danes pomerila za prvo evropsko lovoriko v sezoni 2022/23. V Evropi se bosta srečala prvič po 62 letih. Leta 1960 sta v Glasgowu odigrala spektakularen finale pokala državnih prvakov, v katerem je Real zmagal s 7:3. Osrednji osebnosti tekme na Hampdon Parku pred 127.621 gledalci sta bila zvezdnika in legendi kluba – Ferenc Puskas je dosegel štiri gole, Alfredo di Stefano pa tri.

Real se je na novo sezono (špansko prvenstvo se bo začelo konec tedna) pripravljal na turneji po ZDA, kjer je odigral tri prijateljske tekme: poraz proti Barceloni (0:1), remi z mehiškim klubom America (2:2) in zmaga proti Juventusu (2:0). Madridčani so trdno odločeni, da bodo ostali na vrhu evropskega nogometa in število lovorik v superpokalu povečali na pet, kolikor jih imata na prvem mestu Milan in Barcelona.

»Željni smo novih zmag. V lanski sezoni, ko smo se vračali po zaostankih, smo še bolj spoznali, da nikoli ne smeš obupati. Eintracht bo zahteven tekmec. Lani je dosegel nekaj izjemnega, saj ni bil med favoriti za zmago v ligi Evropa. Ker je Eintracht že začel prvenstvo, je v tekmovalnem ritmu in s tem v prednosti,« je poudaril trener Reala Carlo Ancelotti. Real je zadržal večino ekipe iz lanske sezone (odšli so Isco, Borja Mayoral, Luka Jović) in se okrepil s Aurelienom Tchouamenijem (Monaco) ter Antoniem Rüdigerjem (Chelsea).

Eintracht brez zvezdnika Filipa Kostića

Eintracht je lani blestel v ligi Evropa, v kateri je bil neporažen in je izločil tudi Barcelono. Postal je 39. klub, ki se bo boril za evropski superpokal, in peti nemški po Bayernu, Hamburgu, Werderju Bremen in Borussii Dortmund. Popotnica v superpokal je slaba, saj je nemško prvenstvo začel s porazom z 1:6 doma proti Bayernu. Za nameček v zasedbi ne bo zvezdnika Filipa Kostića, ki je v pogovorih za prestop v Juventus. »Igrati v superpokalu pomeni, da si bil v prejšnji sezoni uspešen in si dobro opravil svoje delo. Ni lepšega kot imeti priložnost v tem delu sezone osvojiti pokal proti takšnemu klubu, kot je Real,« je optimist vratar Eintrachta Kevin Trapp.

Helsinki bodo deseto prizorišče evropskega superpokala, potem ko so ga preselili iz Monaka, ki je bil stalni gostitelj. Po Monaku so superpokal gostili Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Talin (2018), Carigrad (2019), Budimpešta (2020) in Belfast (2021). Tekmo bo sodil Anglež Michael Oliver, novost pa bo pomoč polavtomatskega določanja prepovedanega položaja (SAOT), kar bo premiera na evropski sceni.