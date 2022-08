Ob prihodu na včerajšnje druženje s slovenskima alpskima smučarskima reprezentancama v tehničnih disciplinah pred podutiško palačo Smučarske zveze Slovenije, nam je najprej v oči padla prisotnost Špele Pretnar. Nekdanja vrhunska alpska smučarka ni podpisala pogodbe s SZS, temveč jo je v ekipo povabila kar v minuli sezoni najboljša alpska smučarka zime Andreja Slokar. »Prvič bom imela v ekipi žensko. Veselim se sodelovanja,« je odgovorila Ajdovka, ki dokazuje, da na vsakem koraku išče prostor za napredek. Špela Pretnar ji bo ob nespremenjenem trenerskem štabu gotovo lahko v veliko oporo predvsem pri psihološki pripravi na tekme kot tudi pri preživljanju precejkrat monotonih vsakdanov.

Andreja Slokar je še povedala, da si je letos prvič v karieri vzela čas za oddih, ki ga je preživela v Indoneziji. Zato je bila zaenkrat na snegu manj kot v enakih časovnih obdobjih preteklosti, a v tem ne vidi nobene panike. »Tako sem se odločila zavestno. Sem se pa še bolj posvečala fizični pripravi. Trenutno sem zelo utrujena in se veselim menjave okolja,« je pripomnila Andreja Slokar, ki se skupaj s sotekmovalkami in moško reprezentanco danes odpravlja na tritedenski trening v Argentino, kamor se slovenski alpski smučarji zaradi pandemije koronavirusa vračajo po treh letih.

Nasploh so bili vsi alpski smučarji in vodstvo reprezentance veseli, da se jim obeta menjava alpskega smučarskega okolja. »Ker sem si lažje poškodovala gleženj, sem na ledeniku Saas Fee trenirala le tri dni, a k sreči ni nič hujšega. Dovolj časa imam, da ujamem tekmovalni ritem. Moja največja želja je, da sem čimprej pripravljena optimalno in ne sredi sezone, kot je bil to običaj v preteklosti,« si nadeja Tina Robnik.

Meta Hrovat je stopila pred diktafone ter kar sama začela pogovor, da je po novi menjavi osebnega trenerja znova na začetku. V preteklosti je že veliko sodelovala z Denisom Šteharnikom, ki bo še naprej skrbel tudi za Nejo Dvornik, a je vseeno vsak začetek na nek način nov. »Kot veste, ima moja kariera veliko obratov, valov, preobratov, ali salt, če želite. Verjamem, da sem na pravi poti,« pojasnjuje Kranjskogorčanka. Ob Andreji Slokar pa je smučarsko primorsko sonce včeraj prinesla v Ljubljano Ana Bucik. »Ko ne bom več hodila naokrog nasmejana, ne bom več smučala,« je najprej odgovorila Novogoričanka ter dodala: »Ničesar ne bom spreminjala. Pripravljala se bom po utečenem programu. Veselim pa se odhoda v Argentino.«

Moški del reprezentance je v novi sezoni okrepljen s Tijanom Marovtom. »Vesel in ponosen sem, da sem del reprezentance A. Upam, da bom čimprej dosegel nekaj rezultatov, ki so v preteklosti krasili Štefana Hadalina in Žana Kranjca,« si nadeja Marovt. Štefan Hadalin je po lanski izpustitvi sezone začel na novo. Pravi, da so prvi občutki spodbudni ter da uživa v novem okolju in izgledu, ki si ga je ustvaril. »V ekipi sem zamenjal kondicijskega trenerja, sedaj sodelujem z Blažem Petkovškom. V prihodnji sezoni se bom posvetil slalomu, nastopi v veleslalomu pa bodo odvisni od forme, saj bom nosil visoko startno številko,« pojasnjuje Vrhničan.

Olimpijski veleslalomski podprvak Žan Kranjec pravi, da bo ostal na francoskih smučeh Rossignol. »Verjamem, da bom z olimpijsko kolajno razbremenjen ter da bom tekmoval z večjim veseljem. Ne bo treba vsakič smučati za obstoj, temveč z izkušnjami, ki sem jih pridobil,« odgovarja Vodičan. Glavni moški trener Klemen Bergant je dejal, da si v zimskih razmerah v Argentini po dvodnevnem potovanju obetajo 17 dni smučarskega treninga na snegu. Veliko pogovora pa smo namenili nedavni naravni katastrofi na Krasu. Zaradi požara so ga namreč evakuirali iz Lokvice na Krasu, dnevi širjenja požara pa so bili zelo težki. Rad pokaže mobilne posnetke junakov, kot se izrazi, ki so pomagali pri gašenju požara, in so na zadnji protipožarni črti preprečili zanj in njegove najbližje še precej hujšo katastrofo.