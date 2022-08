Vlado pozivajo, da zagotovi izplačilo dodatka za delo v posebnih pogojih. »Zaposleni v okolju s stanovalci s potrjeno okužbo s koronavirusom in stanovalci, pri katerih obstaja sum na okužbo, delajo v enakih razmerah kot prej, torej v popolni zaščitni opremi, vendar dodatka za delo v rdeči in sivi coni z julijskim izplačilom plač ne bodo več prejeli,« je opomnil sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v odzivu zapisali, da so že pripravili predlog ukrepov za omilitev posledic okužb z novim koronavirusom in ga 16. junija posredovali ministrstvu za zdravje. Med drugim je predlagan ukrep, ki bo podlaga za izplačilo dodatka za delo zaposlenih v sivi in rdeči coni. V skladu s predlogom se bo izplačilo zagotovilo od 1. julija dalje. Po njihovih navedbah jih je ministrstvo za zdravje, ki pripravlja zakon o obvladovanju epidemije z ukrepi za omilitev njenih posledic, obvestilo, da se bo medresorsko usklajevanje zakona začelo predvidoma prihodnji teden.