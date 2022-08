Zahtevo za oceno ustavnosti delov devetih členov omenjenega zakona je vložila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Zakon je bil že v času obravnave predloga v DZ deležen številnih pripomb informacijske pooblaščenke in zakonodajnopravne službe DZ. Vprašanja so se med drugim porajala glede varstva osebnih podatkov, pri čemer so v zakonodajnopravni službi opozarjali na zbiranje velikega števila osebnih podatkov »na zalogo«, nesorazmerno omejevanje pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter obsežno povezovanje baz podatkov. Kot problematična je zakonodajnopravna služba označila tudi široka pooblastila inšpektorjev, ne nazadnje pa zakon po oceni te službe preveč vsebine prepušča podzakonskim predpisom. sta