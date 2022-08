Po zamenjavi nadzornikov je bržkone pričakovati tudi spremembo vodstva družbe pod taktirko Cvetka Sršena. Kad, ki je lastnik 5,59 odstotka Telekoma, predlaga razrešitev Iztoka Černoše, Karle Pinter, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka, med nadzorniki pa naj bi ostal dosedanji član Aleksander Igličar. Za nove člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije, ki bi štiriletni mandat mandat nastopili z dnem imenovanja na skupščini, so predlagani Roman Jerman, Tadeja Čelar, Alenka Čok Pangeršič, Miha Žejn in Robert Cimerman. Razlog za odpoklic je med drugim ta, da novi člani nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemanju preteklih odločitev, pregledajo upravičenost njihovega sprejema ter spremljanje učinkov določenih preteklih investicij oziroma odločitev glede na dejansko stanje. Kot primer so v Kadu navedli nakup podjetja Actual I. T. V nadzornem svetu Telekoma Slovenije sedijo še trije predstavniki zaposlenih, in sicer Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Rok Pleteršek.