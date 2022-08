Prejšnja vlada je ob svoji deklarirani desnosredinski usmerjenosti zamudila priložnost, da bi naredila reformo vsaj malce ekonomsko desno. Pri mini davčni reformi prejšnje vlade ni šlo za prestrukturiranje davčnega bremena ali zmanjševanje javne porabe, šlo je preprosto za prelaganje davkov iz sedanjosti prek zadolževanja države v prihodnost in prihodnje davke. Spremembe so prinesle izpad proračunskih prihodkov, ne da bi reševale dejanskih problemov, to je razmeroma hitro progresijo dohodnine in visoko davčno obremenitev povprečnih in nadpovprečnih plač, ki bi lahko pripomogle k delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo.

Spomladi sprejeta mini davčna reforma je bila predvolilni bombonček in povolilna past. Vlada, ki se je oblikovala po volitvah, pa tudi če bi bila druge politične barve, je v vsakem primeru izpostavljena kritiki; bodisi zato, ker se odreka zniževanju davkov, bodisi zato, ker znižuje raven javnih sredstev, bodisi zato, ker državo dodatno zadolžuje. x Finance