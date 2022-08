S čim se odplačuje ukrajinski vojni dolg?

Zahodnjaška ljubezen do Ukrajine se ohlaja. Pri Amnesty International so imeli manjše razodetje in so pred vesoljnim svetom okrivili ukrajinsko vojsko za vojne zločine. Natova poglavitna skrb je zdaj, da se izogne direktnemu vojaškemu spopadu z Rusijo – nič več govoričenja o brezpogojni zmagi v Ukrajini. Ameriški osrednji propagandni mediji si začenjajo umivati roke in valiti krivdo za poraz v Ukrajini na Zelenskega. Bidnovega predsedniškega svetovalca za državno varnost je začelo skrbeti za življenje ukrajinskega predsednika. Je ta komik odigral svojo vlogo, odslužil? V strahu pred zimskim zmrzovanjem evrokrati sredi vročinskega vala izigravajo lastne protiruske sankcije, pametnejši pa se, kakor Draghi, umikajo, preden bo ljudem prekipelo.