Na današnji tiskovni konferenci je ljubljanski župan Zoran Janković zagotovil, da bo Ljubljana v času kurilne sezone topla. Kar 48 odstotkov stanovanj se ogreva na vročevod, sistem daljinske oskrbe s toploto, ki deluje le na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Za kurilno sezono je napovedal povečano uporabo biomase. Prav tako je dodal, da ima MOL na zalogi trenutno za mesec dni premoga, na poti iz Indonezije pa sta tudi dve ladji z nekaj več kot 140 tonami premoga na krovu. Prva bo prispela septembra, druga pa januarja.

Virov za ogrevanje bo med zimo dovolj

»Za celotno kurilno sezono imamo virov za ogrevanje vročevoda dovolj, problem bo plin. Če ni plina, imamo lahko samo še taborni ogenj,« je zatrdil Janković, a kljub temu izpostavil, da bodo zagotovili zadostno oskrbo s plinom za porabnike. Zagotovil je, da bodo v primeru regulacij porabe plina količino najprej zmanjševali industriji. Pozdravil je ukrep vlade, ki napoveduje zamrznitev cen elektrike in ostalih energentov za gospodinjstva. Povedal je še, da se s septembrom zaključuje projekt izgradnje nove plinsko-parne enote v moščanski termoelektrarni-toplarni. V skrajnem primeru pa obstaja možnost ogrevanja s kurilnim oljem in dodaja, da bo »Ljubljana na toplem, tukaj ni dileme«.

Ponovno je izpostavil tudi projekt sežigalnice, s katero naj bi MOL postala 70-odstotno samozadostna. O tem smo nedavno podrobneje poročali v tem prispevku.

Prav tako je komentiral razrešitev nekdanjega načelnika Upravne enote Ljubljana Bojana Babiča. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila, da je bil kljub korektnemu delu med epidemijo zaostanek na oddelku za tujce prevelik. Janković je povedal, da mu je za razrešitev »žal, saj je bil gospod Babič zelo dober načelnik«, in dodal, da »nove načelnice ne poznam, ampak čakam, da jo spoznam«.

Kampanja za županski stolček bo potekala kot leta prej

Ob prihajajočih predsedniških volitvah je povedal, da bo svojo podporo izrazil takrat, ko bo kampanja zaključena. Za lokalne volitve pa pravi, da bo »s svojo ekipo kampanjo vodil tako kot do sedaj, z zaupanjem meščank in meščanov«. Letos se mu izteka četrti mandat, v tekmo za županski stolček pa bo vstopil že šestič. Kljub temu, da je pred volitvami za predsednika vlade RS podporo javno izrazil Robertu Golobu, pravi, da v zameno ne pričakuje nič, saj je šlo »za odločitev v dobro države in državljanov, saj je v luči prihajajočih kriz doktor Golob bil absolutno najboljši kandidat«.

Prav tako je komentiral nepremičninski trg in dejal, da predvideva nadaljevanje gradnje znotraj ljubljanske obvoznice, med drugim tudi za neprofitna stanovanja. Napovedal je še urejanje hektarja zemljišča nasproti trgovine Ikea in povedal, da bodo tam zgradili park. »Samo povečano število stanovanj bo vplivalo na cene nepremičnin,« je še dodal. Izpostavil je projekte, ki na gradbeno dovoljenje še čakajo, ter tiste, ki so še v procesu projektiranja, kot je recimo gradnja objekta za brezdomce, ki bo imel restavracijo, ograjen vrt, skupne spalnice in nujne bivalne enote.

Med drugim je pohvalil ljubljansko gasilsko brigado in prostovoljce, ki so se borili s kraškimi požari. Povedal je, da bodo župani treh občin prizadetemu območju namenili 35 tisoč evrov finančne pomoči.

V Ljubljani smo med drugim dobili novo postajo Bicikelj. Trenutno je v obtoku 840 koles na 84 postajah, Janković pa napoveduje, da bo postaj v naslednjih treh letih sto. Povedal je, da je uporabnikov sistema izposoje koles z vsakim letom več, rekord z največ izposojami pa smo dosegli letos 12. maja z več kot osem tisoč dnevnih izposojami. Trenutno je treba zamenjati 320 koles, na pošiljko še čakajo.

Povedal je tudi, da sta v uporabi dva nova pitnika na Jančah in Javorju. Janković meni, da je novica še posebej dobrodošla v vročih dnevih. Prav tako je izpostavil začetek gradnje novega pasjega parka v Tivoliju in uspešen potek prenove Ilirije ter Plečnikoveega avditorija v Tivoliju. »Prenova teče dobro, ujeli bomo predviden rok,« je še dodal.