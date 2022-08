»V mestu Nablus je bil ubit terorist Ibrahim al Nabulsi,« je sporočila izraelska vojska in potrdila, da je pred tem potekala izmenjava ognja. Med operacijo je bil po navedbah izraelske vojske ubit »še en terorist, ki je bival v hiši,« v kateri so po navedbah izraelske vojske in varnostne agencije Shin Bet našli veliko število eksplozivnih naprav in drugega orožja.

»Palestinski terorist Ibrahim al Nabulsi je bil osumljen strelskih napadov na civiliste in vojake IDF na območju Nablusa,« je izraelska vojska zapisala v sporočilu na Twitterju. Nabulsi je bil poveljnik brigade mučenikov Al Aksa, ene glavnih militantnih skupin na Zahodnem bregu, ki deluje v okviru palestinske vladajoče stranke Fatah.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je drugi dve žrtvi identificiralo kot Islama Sabuha in Huseina Džamala Taha, katerih pripadnost oboroženi skupini za zdaj ni bila potrjena, navaja španska tiskovna agencija EFE.

V spopadih ubitih najmanj 46 ljudi, med njimi 16 otrok

Izraelske varnostne sile so v zadnjih mesecih skoraj vsak dan izvajale operacije na Zahodnem bregu, pri čemer so se osredotočale na borce gibanja Islamski džihad. Od petka je nato izraelska vojska izvajala zračne napade tudi na položaje gibanja v Gazi, ki je odgovorilo z več kot 900 izstreljenimi raketami na ozemlje Izraela.

Obstreljevanje je trajalo vse do premirja, ki je po posredovanju Egipta pričelo veljati v nedeljo ob 23.30 po lokalnem času. V spopadih je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 46 ljudi, med njimi 16 otrok, več kot 350 pa jih je bilo ranjenih. To je bilo najhujše nasilje v Gazi po lanskih spopadih. Izraelska stran je kasneje pojasnila, da so napade v petek začeli, ker naj bi Islamski džihad načrtoval večji napad.