Turški minister je ob tem odločno zavrnil pogoj nekaterih vodilnih članov ameriškega kongresa po končanju turškega ozemeljskega spora z Grčijo. Želimo si, da ta pogoj umaknejo, je dejal.

Odnosi med Washingtonom in Ankaro so se poslabšali, odkar je Turčija, ameriška zaveznica v Natu, leta 2019 kupila ruski obrambni raketni sistem S-400. Zato so jo izključili iz programa razvoja vojaških lovskih letal F-35. Odnosi so se ohladili tudi zaradi kršitev človekovih pravic v Turčiji.

Od februarskega napada Rusije na Ukrajino pa je administracija ameriškega predsednika Bidna letos postala bolj naklonjena Ankari. Biden je tako po srečanju s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom ob robu junijskega vrha zveze Nato v Madridu izrazil željo, da bi kongres odobril prodajo lovcev F-16 Turčiji.

Nekateri vodilni ameriški senatorji odobritev prodaje pogojujejo s tem, da Turčija konča ozemeljski spor z zgodovinsko rivalko Grčijo.

Po napovedih naj bi medtem Turčija prav danes na morskem dnu v vzhodnem Sredozemlju začela nove raziskave morebitnih nahajališč zemeljskega plina, ki so leta 2020 blizu razdeljenega Cipra privedle do mednarodne krize.