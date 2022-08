Skupnost socialnih zavodov opozarja, da od 30. junija 2022 domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi nimajo več pravne podlage za izplačilo dodatka za zaposlene za delo v sivih in rdečih conah, čeprav se delovni pogoji in način dela niso spremenili. Zaposleni torej za delo v enakih razmerah, kjer morajo upoštevati vsa dosedanja pravila in navodila ter uporabljati popolno osebno varovalno opremo, že z julijskim izplačilom plač ne bodi več prejeli dodatka. Vlado zato pozivajo, zagotovi izplačilo dodatka.

»Zaposleni v okolju s stanovalci s potrjeno okužbo s koronavirusom, in stanovalci, pri katerih obstaja sum na okužbo, delajo v enakih razmerah kot prej, torej v popolni zaščitni opremi, vendar dodatka za delo v rdeči in sivi coni z julijskim izplačilom plač ne bodo več prejeli. Vlado zato pozivamo, da to uredi in delavcem zagotovi izplačilo dodatka za delo v teh posebnih pogojih,« poziva Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Pri tem dodaja, da se pogoji dela v sivi in rdeči coni za zaposlene niso nič spremenili in da ni pošteno do njih, da za svoj trud in delo v bolj intenzivnih razmerah niso ustrezno plačani.