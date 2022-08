#foto Sinoči zagorelo v bližini priljubljene plaže na otoku Pag in pri Crikvenici

Sinoči je okrog 3. ure zjutraj zagorelo v bližini priljubljene plaže Zrće na otoku Pag. Lokali in klubi na plaži so takoj, ko so opazili požar, svoje goste usmerili k izhodom in na parkirišče, od koder so zapustili območje požara bodisi z osebnimi vozili, taksiji ali avtobusi. Nihče ni bil poškodovan. Požar se je močno razplamtel, dodatno pa je gašenje oteževala še močna burja. Pri gašenju je sodelovalo 40 gasilcev iz lokalnih gasilskih društev (PGD Novalja), štiri gasilska vozila in kanader. Kot poročajo hrvaški mediji, še vedno niso uspeli oceniti obsega požara, prav tako pa tudi ni jasno, ali so neposredno ogroženi tudi nekateri (stanovanjski) objekti v bližini. Vzrok požara še ni znan. Zaradi požara je bil začasno prekinjen tudi promet, vendar je HAK ob 7.56 uri sporočil, da se je promet na državni cesti Pag – Novalja ponovno normaliziral.