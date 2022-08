KPK preiskavo avtocestne policije odstopila tožilstvu

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila z obravnavo sumov nasprotja interesov in korupcije, ki se nanašajo na vzpostavitev uprave avtocestne policije. Pri KPK so ocenili, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitev iz njihove pristojnosti, zato so postopek ustavili. Hkrati pa so ugotovili, da obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, zato so prijavo odstopili specializiranemu državnemu tožilstvu.