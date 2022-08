Lastniki klubov na najbolj znani plaži na Hrvaškem so ob izbruhu požara takoj evakuirali svoje goste. V požaru ni bil poškodovan nihče, gasilcem pa ga je do jutra uspelo lokalizirati.

Zaradi požara so v Novalji ustavili tudi promet na državni cesti Pag-Novalja, a je zjutraj že normalno stekel.

Ponoči je zagorelo tudi pri Crikvenici. Na terenu je bilo okoli 60 gasilcev, gašenje pa je prav tako oteževala silovita burja.

Ogenj je zajel borov gozd, zaradi požara pa je bil sinoči v dimu tudi center Crikvenice.

Gasilci so imeli poleg vetra težave z dostavo vode do terena, zato so jo med drugim črpali tudi iz bazenov pred hišami.

Požar je sicer po pisanju hrvaških medijev že pod nadzorom.