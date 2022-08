Prejšnjo sredo so pri rednem nadzoru prometa hrvaški policisti na območju kraja Novi Vinodolski ustavili 28-letnega Slovenca. Policijski pes jih je opozoril na možno prisotnost droge, zato so na osnovi naloga reškega sodišča pregledali njegov avto. V njem so našli skoraj kilogram amfetaminov, več kot deset tisoč evrov, še nekaj gotovine v drugi valuti, ter predmete, povezane z zlorabo drog, poročajo hrvaški mediji.

Mladeniča so zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazensko ovadili in ga predali pripornemu nadzorniku.