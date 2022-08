Ko je tik pred začetkom državnega prvenstva v nogometu Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov z dobro predstavo izločil Šahtjor iz Soligorska, v Olimpiji pa je vladal kaos z odstavitvijo trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonje, vdorom navijačev na predstavitveno novinarsko konferenco Alberta Riere ter blamažo s potovanjem v Luksemburg, je kazalo na prevlado Mariborčanov in potop Ljubljančanov. Po prvih štirih krogih državnega prvenstva je razmerje med največjima slovenskima kluboma postavljeno na glavo. Olimpija je prva z maksimalnim izkupičkom 12 točk in brez prejetega gola, Maribor pa zadnji z velikim zaostankom devetih točk in negativno serijo štirih porazov zapored.

Albert Riera kot Igor Bišćan

Prihod 40-letnega Španca Alberta Riere v Olimpijo je bil pospremljen z veliko mero skepticizma, a nekdanji španski reprezentant je dokazal strokovnost in zelo spominja na Igorja Bišćana, ki je z Olimpijo osvojil dvojno krono. »S prihodom Riere se je naša igra zelo spremenila. Ima neverjetno veliko znanja. S tem, ko ga imamo, smo zadeli na lotu. V karieri sem že imel vrhunske trenerje, a Riera je najboljši. Popolnoma zaupamo njegovim idejam in sledimo navodilom,« je navdušen kapetan Timi Max Elšnik.

»Že drugi teden dela s to ekipo me je presenetilo, kako hitro so igralci sprejeli moje ideje. Vsakega tekmeca hočemo presenetiti, zato želim, da vsak nogometaš lahko igra na treh igralnih mestih. Na takšen način smo raznoliki, a na vse stvari nimam vpliva. V nogometu v zadnji četrtini igrišča pred golom odločata kakovost in talent,« je po zmagi z 2:0 na derbiju proti Mariboru razlagal Albert Riera, ki je dobil taktični dvoboj z mariborskim tekmecem Radovanom Karanovićem. Uveljavil je večjo kakovost v zvezni vrsti, kjer ton igri dajejo Kvesić, Doffo in Elšnik. Z zrelostjo navdušujejo mladi Vidovšek, Sešlar in Ratnik, ki že vzbujajo zanimanje tujih klubov. Trener iz Španije in okrepitve, ki niso prišle s področja nekdanje Jugoslavije (Argentinec Doffo, Avstrijec Estrada, Portugalca Sualehe in Samuel Pedro), so v ekipo prinesli dodano vrednost glede razmišljanja in pristopa.

Kljub evforiji Riera ostaja previden. »Tudi z zmago na derbiju smo osvojili le tri točke. Pomembno je le, kako uspešni bomo na koncu prvenstva. Zaradi zmag vse skupaj izgleda lepo, a nogomet je istočasno prijeten in krut. Pripravljeni moramo biti na vse situacije,« je dodal Riera, ki je v 36 dneh povsem spremenil podobo ekipe. Zaveda se, da bo tudi Olimpija zapadla v krizo, saj njene priprave na sezono niso bile popolne. Skrivnost uspešnosti Riere je, da se v klubu ne ukvarja s stvarmi, na katere nima vpliva. »Pri komunikaciji je najpomembnejša iskrenost. Moraš povedati, kaj čutiš, stvari ne smeš zadrževati v sebi. Želim, da se igralci veliko pogovarjajo med seboj,« je pojasnil Riera, ki ima težavo s pomanjkanjem kakovosti v napadu. V največji strelski krizi je Nukić, ki je napadalec po sili razmer. »Za Nukića nisem zaskrbljen. Ker mu trenutno ni treba, ne zadeva. Ko bo treba, bo to storil. Dokler bodo to počeli drugi, je lahko brez skrbi,« je izpostavil Riera, ki si glede okrepitev želi zgolj igralce, ki bodo povečali kakovost zasedbe. Noče le povečevati števila igralcev, saj pravi, da raje dela z 20 igralci kot 25.

Vodstvo Maribora podpira trenerja Karanovića

Maribor je štiri tekme zapored izgubil leta 2009, vendar vodstvo kluba ne razmišlja o zamenjavi trenerja Radovana Karanovića, ki ima tudi podporo Viol. »Zgodilo se je ogromno nepričakovanih stvari, od poškodb do še česa, toda pri meni ni nikakršnih pomislekov, da bi karkoli spreminjali nepremišljeno. Ni jih zdaj in ni jih bilo pred tedni. Ne vem, od kje namigovanja o menjavah in rošadah. Delati to je najlažje. Na svoji poti sem se naučil, da lahkih poti v športu ni, da je treba zagristi v grenko jabolko ter verjeti v to, kar delaš. Maribor je največji in najboljši klub z najboljšim trenerjem in ekipo. Četudi se morda to trenutno ne vidi, jaz v to verjamem in vem, da se bodo stvari kmalu spremenile na bolje. Vemo, kaj se dogaja, zato je treba verjeti in zaupati v stvari, ki jih delaš. Nogomet ti daje in vrača, ko se trudiš. Kar pa se zdaj dogaja, je nogometno. Ko je najtežje, znamo stopiti skupaj,« je v pogovoru za Večer izpostavil športni direktor Maribora Marko Šuler.

Maribor je moral prodati Makombouja in Žveglja (3 milijone evrov), dodaten milijon je prišel v blagajno z dosedanjimi evropskimi nastopi. Težava je v tem, da je poškodoval Milec, ki je bil vodja na igrišču in v slačilnici. Okrepitve iz Hrvaške in Srbije (Vidaković, Brnić, Laušić, Baturina, Božić ...) še niso na želeni ravni, medtem ko Antolinu, Vipotniku, Kodermanu primanjkuje izkušenj.