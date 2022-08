Kenijci bodo na današnjih volitvah volili novega predsednika države, parlament, guvernerje in provincialne parlamente. V času ostre gospodarske krize, ko so rastoče cene hrane prizadele velik del prebivalstva, so tokratne volitve prelomne. Po dveh zaporednih petletnih mandatih se aktualni predsednik Uhuru Kenjata ne more potegovati še za tretjega. Za njegovo nasledstvo se potegujejo štirje kandidati, od tega sta dva favorita za zmago. Povsem odprto pa je, ali bo slednjič vendarle slavil dolgoletni vodja opozicije Raila Odinga, ki se že petič poteguje za predsedniško mesto, ali aktualni podpredsednik William Ruto.

Odinga obljublja gospodarske reforme

Jasno je le, da novi predsednik v vsakem primeru ne bo pripadnik najštevilnejše etnične skupine Kikujev, kar bo v zgodovini Kenije drugič, potem ko je državo kar 24 let vodil Daniel arap Moi, ki ga je prvi kenijski predsednik Jomo Kenjata izbral za svojega naslednika. Volilni izid je negotov, ker se bodo porazdelili volilni glasovi Kikujev in zaradi želje številnih volilcev po spremembah. Zgovoren podatek o stanju v državi je apatija mladih volilcev, da se registrirajo za oddajo glasu. Vsaj tokrat pa ne kaže, da so etnična vprašanja med pomembnejšimi predvolilnimi temami. Tudi zato obstaja upanje, da se etnične napetosti in hudi nemiri, kot so se dogajali po volitvah leta 2007, ne bodo ponovili. V spopadih med Kikuji in Luoji je bilo takrat ubitih več kot 1100 ljudi, okoli 600.000 ljudi pa je bilo razseljenih.

Tako Odinga kot Ruto nastopata s programom pomoči revnim. Nobeden od njiju sicer ni bil nikoli na beraški palici. Odinga je član enega izmed dveh družinskih klanov (drugi so Kenjati), ki sta vse od osamosvojitve Kenije izpod britanske nadvlade leta 1964 krojila usodo države. Za svojo tokratno kandidaturo je dobil podporo predsednika Kenjate, ki je sicer dolga leta veljal za njegovega največjega političnega nasprotnika, potem ko so se tesne vezi med obema družinskima klanoma iz osamosvojitvenih let zrahljale. Odinga sedaj Kenijcem obljublja še tretjo – gospodarsko – osamosvojitev. Poleg boja proti revščini obljublja odpravo korupcije, brezplačne zdravstvene storitve in izobraževanje ter denarno pomoč za vse brezposelne.

Ruto nagovarjal predvsem mlade

Financiranje njegovih obljub bi bilo za državni proračun podobno obremenjujoče kot obljube njegovega protikandidata Ruta. Ocenjujejo, da bi stale od milijarde do poldruge milijarde dolarjev, pri čemer je država že sedaj soočena z več kot 30 milijardami dolarjev zunanjega dolga.

Ruto prav tako obljublja državljanom zmožnost dostojnega življenja in nov gospodarski model. Nekdanji minister za notranje zadeve, kmetijstvo in visoko šolstvo se poskuša prikazati kot nekdo, ki ni član elite. Kot nekdanji učitelj, ki si je prihodek poskušal izboljšati z obcestno prodajo piščancev, naj bi razumel navadne ljudi, pa čeprav je sedaj podpredsednik države in bogataš, ki se je do premoženja dokopal prav med politično kariero. Ruto je med volilno kampanjo, ki so jo zaznamovali tudi nizki verbalni udarci v tekmi s protikandidatom Odingo, poskušal nagovoriti predvsem mlade volilce.

Rezultati volitev bodo znani do konca tedna. Če ne bo nobenemu predsedniškemu kandidatu uspelo zbrati absolutne večine oddanih glasov, bo potreben drugi krog. Ankete ga tudi napovedujejo, saj ima Odinga nekaj manj kot 50-odstotno podporo, Ruto pa nekaj več kot 40-odstotno.