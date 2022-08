Zdravstveni dom Ljubljana cepljenje proti covidu-19 za odrasle in otroke, starejše od 12 let, trenutno izvaja na cepilnem mestu na Metelkovi ulici 9 vsak četrtek med 12.30 in 20. uro. Pacienti, ki se želijo cepiti, se morajo predhodno naročiti prek spletne strani https://narocanja.zd-lj.si/275.

Za otroke med petim in enajstim letom starosti ljubljanski zdravstveni dom cepljenja opravlja le en četrtek v mesecu. Avgusta bodo otroke cepili ravno ta četrtek med 15. in 16. uro. Starši morajo zanje predhodno rezervirati termin. To lahko storijo na spletni strani https://narocanja.zd-lj.si/287. Če bi bilo veliko zanimanja za cepljenje v predpisanem terminu, bo zdravstveni dom dodal termine, obljubljajo na svoji spletni strani.

V Zdravstvenem domu Ljubljana v zadnjih tednih ponovno opažajo manjši porast zanimanja za cepljenje proti covidu-19. Pacienti predvsem prihajajo po četrti odmerek, so dejali v zdravstvenem domu in navedli, da so v juniju cepili 371 ljudi, julija pa 452.

Policisti še niso končali preiskave suma zlorabe

Preverili smo, ali je že končana preiskava sumov zlorabe pri izvajanju cepljenja, ki so jih februarja zaznali v ljubljanskem zdravstvenem domu. Tam so povedali, da so zadevo predali policiji, ki utegne dati več podatkov. V ljubljanski policijski upravi pa so dejali, da kriminalistična preiskava sumov kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic še poteka, zato nam več podatkov ne morejo posredovati.

Spomnimo, iz zdravstvenega doma so februarja sporočili, da so o zlorabi posumili, potem ko je število domnevno opravljenih cepljenj pri eni od cepilnih ekip za eno tretjino odstopalo od števila cepljenj, ki so jih isti dan opravili kolegi v preostalih ekipah. Zaradi tega odstopanja so sklenili prešteti število vprašalnikov, ki jih morajo pacienti izpolniti, preden jim zdravstveno osebje aplicira cepivo. Ugotovili so, da je bilo teh vprašalnikov pri zgoraj navedeni ekipi manj, kot je bilo navedeno na mapi. Zdravstveni dom je nato preveril še dva dneva, ko je omenjena oseba opravljala cepljenje, in tudi takrat ugotovil, da manjkajo vprašalniki. Zato so poklicali policijo in odredili strokovni nadzor, a zadeva še ni doživela epiloga. Neuradno naj bi manjkajoči vprašalniki nakazovali, da je posameznik izdajal potrdila o cepljenju brez dejansko izvedenega cepljenja, so februarja poročali mediji.