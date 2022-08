Nad hribe se spušča mrak

Poletne žalosti so se razlezle čez vse zemljevide. Prijatelji iz Berlina poročajo o stoletnih drevesih, ki v tamkajšnjem peščenem podzemlju ne najdejo več vode in umirajo. Niti ne več na obroke, ampak kar takoj, iznenada; na tla se uležejo kot uspavani sloni. V našem sadovnjaku zalivamo mlade jablane in slive, potem pa ugotovimo, da hirajo celo orehi, ki so zasajeni v najbolj mokrem pasu ob gozdu. Čeprav imamo vodnjak in je kmetija po navadi eno samo močvirje, počasi ne bomo imeli več vode za vse korenine, žejne. Medtem ko iz Krasa nastaja mesečeva krajina, podobna obali na severu Sardinije, kjer smo nekoč praznovali festival polne lune, na daljnih otokih v požarih umirajo celo hrasti plutovci, za katere smo mislili, da so nesmrtni.