München bo v prihodnjih slabih dveh tednih športno središče Evrope. Na Bavarskem bodo od 11. do 21. avgusta potekala evropska prvenstva v kar devetih športnih panogah, in sicer atletiki, gimnastiki, kajaku in kanuju na mirnih vodah, kolesarstvu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, športnem plezanju, triatlonu in veslanju. Nemci prvenstva obeležujejo kot jubilej ob 50-letnici olimpijskih iger, ki jih je München gostil leta 1972 med 26. avgustom in 11. septembrom. Glede na uspehe v letošnjem letu naj bi Slovenija sredi avgusta v Münchnu igrala vidno vlogo. Glavna junakinja pa naj bi bila najboljša slovenska športnica Janja Garnbret, ki se bo za odličja borila kar v treh disciplinah, in sicer v težavnostnem in balvanskem športnem plezanju ter kombinaciji obeh, kar bo prvič predstavljena nova olimpijska disciplina.

Zanimivo je, da najboljša slovenska plezalka še nima posamične kolajne z evropskih prvenstev, bila je najboljša le pred petimi v leti v kombinaciji. Res pa je, da je v zadnjih letih vse moči usmerila v olimpijske igre v Tokiu, na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v Innsbrucku in Hačiožiju pa je osvojila kar pet zlatih od skupno šestih najžlahtnejših odličij. »Lahko rečem, da je forma takšna, kot mora biti. Želim si zlate kolajne, a se zavedam, da mi je nihče ne bo podaril. Konkurenca bo res okrnjena v primerjavi s tekmami svetovnega pokala, a je v Evropi precej odličnih plezalk,« napoveduje Janja Garnbret, ki bo ob Mii Krampl, Viti Lukan in Lučki Rakovec tekmovala tako v težavnostnem kot balvanskem plezanju. Pri moških se bodo v obeh disciplinah preizkusili Luka Potočar, Gregor Vezovnik in Zan Lovenjak Sudar. V eni od obeh disciplin pa bo nastopilo še šest slovenskih plezalcev, tako da bo slovenska zasedba v športnem plezanju številčna in močna.

Priložnost za mejnik Čeha

Atleti bodo imeli evropsko prvenstvu v Münchnu po 20 letih. Tedaj je imela slovenska atletika veliko zvezdnico v Jolandi Čeplak, medtem ko drugi atleti številčne odprave niso bili v evropskem vrhu. Dve desetletji kasneje bo Slovenija v München pripotovala v močnejši zasedbi, ki bo štela kar 24 članov. Prvo ime bo Kristjan Čeh, ki je prejšnji mesec v Oregonu postal svetovni prvak v metu diska. Konkurenca Ptujčana na evropskem prvenstvu bo svetovna, saj vrh v tehnični disciplini krojijo evropski atleti. Glede na to, da v atletiki svetovna in evropska prvenstva nikoli ne potekajo v istem letu (letos je izjema zaradi enoletne prestavitve olimpijske iger v Tokiu), bi lahko Kristjan Čeh z naslovom evropskega prvaka spisal tako svetovno kot slovensko zgodovino.

Skakalka ob palici Tina Šutej je bila v Eugenu na četrtem mestu najboljša Evropejka. Ljubljančanka poudarja, da bodo imele v Münchnu vse Evropejke priložnost za popravni izpit ter da bo pot do njene prve kolajne na prvenstvih na prostem trnova. Po dveh zaporednih finalih na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu bo imela priložnost za kolajno tudi Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m z zaprekami, ki pa je imela smolo na SP v ZDA, kjer se je okužila s koronavirusom, kar ji je pobralo ogromno moči. Anita Horvat je bila s sedmim mestom na 800 m v ZDA ena dveh Evropejk v finalu, minuli konec tedna je na mitingu diamantne lige na Poljskem osebni rekord spustila pod mejo minute in 59 sekund, tako da ima pred prvenstvom, ki se bo v atletiki začel 15. avgusta, visoke cilje. Spomnimo še, da se je v ZDA v finale uvrstila tudi skakalka v višino Lia Apostolovski. Rezultati v letošnjem letu torej nakazujejo, da bi se lahko atleti iz Bavarske vrnili z več kot enim odličjem.

Jorgić med favoriti

Izjemno priložnost za osvojitev svoje prve posamične kolajne na velikem tekmovanju bo imel namiznoteniški igralec Darko Jorgić. Hrastničan je kot osmi igralec na svetovni lestvici drugi Evropejec, pred njim je le Šved Trul Moregard na petem mestu. Jorgić je letos osvojil turnir najboljših 16 evropskih igralcev, bil lani četrtfinalist olimpijskih iger na Japonskem. Na zadnjih dveh najmočnejših turnirjih na svetu, na katerih je tekmovalo 30 najboljših svetovnih igralcev, je bil dvakrat četrtfinalist. Novopečeni ženin pri 24 letih z rezultati dokazuje, da je zrel za drugo slovensko posamično kolajno na evropskih prvenstvih. Prvo je pred enajstimi leti v Gdansku osvojil Bojan Tokić.

Telovadki Tjaša Kysselef in Teja Belak bosta skušali Sloveniji priboriti prvo slovensko žensko kolajno v gimnastiki. Obe sta večkrat dokazali, da sodita med najboljše tekmovalke na preskoku, predvsem Teja Belak pa je bila nekajkrat blizu osvojitvi kolajne. Sijajno priložnost, da nadgradi največji uspeh kariere, bo imela tudi Anja Osterman. Kajakašica na mirnih vodah je predvčerajšnjim v Halifaxu postala svetovna podprvakinja na 200 m ter osvojila prvo kolajno v enojcu, potem ko je do lanskih olimpijskih iger v Tokiu uspešno nastopila med dvojci s Špelo Ponomarenko Janić, s katero sta na največjih tekmah osvojili pet kolajn.

Jubilej soloteka Jolande Čeplak Medtem ko organizatorji evropskih prvenstev v devetih športnih panogah v Münchnu ves čas poudarjajo, da obeležujejo 50-letnico olimpijskih iger, slovenski šport v bavarski metropoli obeležuje še en jubilej. Ta mesec namreč mineva 20 let od evropskega prvenstva v Münchnu, kjer je slovenska atletika doživela enega največjih uspehov. Tedaj je namreč Jolanda Čeplak v izjemnem soloteku postala evropska prvakinja ter spravila na noge poln olimpijski stadion (zbralo se je 65.000 ljudi). Na prostem je Jolanda Čeplak na velikih tekmovanjih osvojila še bronasto olimpijsko kolajno leta 2004 v Atenah, njeno kariero pa je zaznamoval pozitiven dopinški test, ko so ji leta 2007 v krvi odkrili povečan eritropoetin.