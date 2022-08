David Lipovšek, sommelier in vinski trgovec, direktor Vinoteke Brda: Vinoteka kot turistični center

Še nedolgo nazaj je bila v Brdih praktično ena sama vinoteka. Danes jih je pet. Dve sta v Vipolžah – Kruh in vino, ki je sicer odprta le med vikendi, in Konvin na starem mejnem prehodu, ena na gradu Dobrovo, ki je danes v lasti zadružne Kleti Brda in je trenutno v mirovanju, v Plešivem, na domačiji Bužinel, in je specializirana za šampanjce in druge peneče dobrote, ter povsem nova vinoteka v Šmartnem z imenom Vinoteka Brda. Njena posebnost je v tem, da je v lasti konzorcija 43 briških vinarjev, ekipi, ki skrbi za dobro počutje gostov v vasici Šmartno, od koder se razteza eden najbolj fascinantnih razgledov v Brdih, pa poveljuje David Lipovšek.