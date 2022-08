Nova ferata na Jesenicah

V idilični soteski Dobršnik nad Hrušico so po dobrih 110 letih oživili zavarovano turistično pot in jo opremili z jeklenico. Gre za prvo ferato v občini Jesenice, ki zaokrožuje ponudbo ferat v Karavankah ter s katero se želijo Jeseničani umestiti na turistični zemljevid in privabljati tudi tuje obiskovalce.