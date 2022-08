Nekateri moji nemški prijatelji upajo, da bo padajoči evro omogočil obnovitev nemškega modela. Ampak ga ne bo. Od devalvacije imajo koristi države z malo prihranki in strukturnim trgovinskim primanjkljajem, kot sta Grčija in Gana. Države z veliko prihranki in strukturnim trgovinskim presežkom od nje nimajo prav nobene koristi. Vse, kar se bo zgodilo, je, da bodo revnejši domači potrošniki subvencionirali bogatejše izvoznike, kar je ravno nasprotno od tistega, kar potrebuje nemško socialno gospodarstvo.

Sporočilo mojim nemškim prijateljem je preprosto: Nehajte žalovati! Opravite že z zanikanjem, jezo, pogajanjem in depresijo ter začnite snovati nov gospodarski model. V nasprotju z Grki imate še vedno dovolj suverenosti, da lahko to storite brez dovoljenja upnikov.

Toda najprej morate odgovoriti na ključno politično vprašanje: bi radi, da Nemčija ohrani politično in fiskalno suverenost? Če je odgovor pritrdilen, potem vaš novi model ne bo nikoli deloval znotraj sedanjega evroobmočja. Če ne želite preiti nazaj na nemško marko, pa potrebujete model, ki bo vgrajen v popolnoma delujočo, demokratično evropsko federacijo. Vse drugo bo le nadaljevanje velike laži, s katero se pravkar mukoma poskušate sprijazniti. x Večer/Project Syndicate