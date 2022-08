Recenzija filma Nak: Temna plat iskanja slave

Režiser in komik Jordan Peele po komercialno in kritiško uspešnih grozljivkah Zbeži! in Mi tudi v svojem tretjem celovečercu ne odstopa od zanj prepoznavnega mešanja groze, humorja in družbene kritike. V filmu Nak skozi zgodbo o prihodu vesoljcev tematizira pogubnost pehanja za slavo in prepoznavnostjo.