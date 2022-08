V torek bo sončno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka k nam hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Drugod bo večinoma jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo večinoma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.