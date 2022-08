Ta ledena kava fantastična in ravno prav eksotična, da se počutite, kot da ledeno kavo srkate nekje v tropih. Ta ledena kava je nadvse priljubljena tajska specialiteta in stalnica v poletnih mesecih. Da je tajsk poskrbi odlična začimba kardamom, ki je v Aziji zelo popularna, izvira pa iz Indije. Uporablja se v sladkih in slanih jedeh in je čudovitega okusa. Imela naj bi tudi pozitivne zdravstvene učinke. Ker je močnega okusa, je potrebujete že čisto malo za močan učinek.

Pred receptom si poglejte še nekaj receptov s kardamomom, ker se ga splača iti iskat, če ga še nimate doma!

Tajski mangov suši s kokosovim rižem

Ovsena kaša s karameliziranimi jabolki in cimetom

Curry iz jajčevca na kvinoji

Ovseni kosmiči z zlatim mlekom in sadjem

Kokosovi napihnjenčki z borovničevo marmelado

Za pripravo tajske ledene kave pa potrebujete:

•Kavo – Skuhajte si kavo, ki vam je všeč. Skuhajte si instant kavo ali pa pravo turško kavo, ki jo prelijte v steklenico, usedlino pa odstranite. Kavo nato ohladite vsaj na sobno temperaturo, lahko pa si pripravite več kave in jo imate v hladilniku.

•Kondenzirano mleko – Kondenzirano mleko lahko dobite (ponavadi kar) v konzervah na oddelku za peko. Ker je ponavadi v 400 ml konzervi, ga imate lahko za večkrat. Če ga ne najdete, brez skrbi – uporabite sladko smetano za stepanje ali pa smetano za kavo. Ker je kondenzirano mleko ponavadi kar sladko, upoštevajte to, če uporabite sladko smetano ali smetano za kavo – potem morate kavo seveda bolj sladkati.

•Kardamom – Je čudovita začimba, ki jo lahko dobite v strokih ali pa v zmleti različici. Uporabite lahko oboje ali pa le eno različico. Stroke lahko zdrobite v možnarju in vsebino dveh daste v toplo kavo, da van kavo čudovito odišavi, lahko pa ledeno kavo le potresetw z malo mletega kardamoma ob postrežbi.

•Led – Poznate ledeno kavo brez ledu? Seveda ne!

•Sladkor – Sladkor lahko uporabite pri pripravi kave, lahko pa ga popolnoma izpustite, če vam je kondenzirano mleko, ki je seveda zelo sladko, dovolj sladko. Poskusite ga in prilagodi okusu.

Ker lahko na enkrat pripravite več kave in je v eni konzervi ponavadi kar 400 ml kondenziranega mleka, si lahko to poslastico privoščite večkrat ali pa jo seveda podelite z drugimi. Je super posladek po kosilu ali pa posladek tam pozno popoldne, ko je kosilo že daaaleč stran. Če pripravite manj močno kavo in dodate več kondenziranega mleka, je lahko tudi sladica po zgodnji večerji.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE:

5 žličk instant kave (za približno pol litra kave)

2 stroka kardamoma (neobvezno, lahko dodate le mleti kardamom ob postrežbi)

1 konzerva (400 ml) kondenziranega mleka (ali smetana za kavo ali sladka smetana za stepanje)

1 ščepec mletega kardamoma

Led

PRIPRAVA

Najprej s pol litra vode, petimi žličkami kave in dvema izluščenima kardamom strokoma pripravite kavo in jo ohladite. Lahko skuhate le svojo najljubšo kavo in kardamom dodate šele ob postrežbi.

V kozarec najprej položite rahlo zdrobljen led, dolijte kavo, nekaj žlic kondenziranega mleka (ali s nestepeno sladko smetano) in zaključite s ščepcem kardamoma. Nežno premešajte in takoj postrezite.