Kot je danes preko Facebooka sporočila madžarska pravosodna ministrica Judit Varga, je bil irski letalski prevoznik kaznovan zaradi kršitve zakona, saj da je »z nepoštenimi poslovnimi praksami zavajal potrošnike«. Ministrica je pojasnila, da želi zaščititi madžarske prebivalce pred naraščajočimi življenjskimi stroški zaradi visoke inflacije in vojne v Ukrajini.

Vlada premierja Viktorja Orbana je namreč za nekatera podjetja uvedla poseben davek, s katerim želi financirati svojo politiko omejevanja cen energije in hrane. S 1. julijem se je cena letalske vozovnice tako podražila za od 10 do 25 evrov. Družba Ryanair je ta strošek prenesla na svoje stranke, navaja AFP.

V Ryanairu so v sporočilu za javnost pojasnili, da glede globe niso prejeli nobenega uradnega obvestila pristojnih madžarskih organov, se pa bodo nemudoma pritožili na »vsako neutemeljeno globo«. Ob tem so poudarili, da pravila EU letalskim prevoznikom dovoljujejo, da določajo cene vozovnic brez vmešavanja nacionalnih vlad, in da se bo po potrebi obrnila na sodišča EU.

Glavni izvršni direktor družbe Ryanair Michael O'Leary je davek označil za »idiotski« in dejal, da bo povzročil dramatičen upad letalskega prometa na Madžarskem, še poroča AFP.