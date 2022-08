Odstop je posledica celotedenskega dogajanja. Organizacija za človekove pravice je namreč v četrtek izdala poročilo, v katerem je ukrajinske vojaške sile obtožila grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in ogrožanja civilistov. Obtožbe med drugim vključujejo domnevno uporabo vojaške taktike, ki naj bi vključevala vzpostavljanje baz in delovanje orožnih sistemov v šolah, bolnišnicah in naseljenih stanovanjskih območjih. Ukrajinska vojaška taktika naj bi civilne objekte spreminjala v tarče za rusko vojsko, kar naj bi se končalo s smrtjo civilistov in uničenjem infrastrukture. Poročilo je temeljilo na opazovanjih raziskovalcev organizacije Amnesty, ki so med aprilom in julijem več tednov preiskovali ruske napade v regijah Harkova, Mikolajeva in Donbasa.

Na Amnestyju so zapisali, da »obrambni položaj ukrajinske vojske ne izvzema spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava«. To namreč od vseh udeleženih v spopadu zahteva, da se v največji možni meri izogibajo vojaških operacij znotraj ali blizu gosto poseljenih območij. Druge obveznosti med drugim vključujejo odstranitev civilistov iz ogroženih območij ter njihovo zaščito pred napadi in njihovimi posledicami.

Poročilo navaja tudi pričevanja preživelih, ki so bili v nevarnosti tako zaradi domače vojske kot tudi zaradi ruske. Med drugim so navedli, da ukrajinske sile uporabljajo bolnišnice kot vojaške baze na petih lokacijah, s svojim početjem pa so ogrozili življenja pacientov in zaposlenih. Prav tako so aktivnost ukrajinske vojske zasledili v 22 šolah v regiji Donbas. Kljub temu, da so šole zaradi vojaškega dogajanja večinoma zaprte, se nahajajo v gosto naseljenih območjih, kar ogroža prebivalce.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na poročilo odzval z ogorčenjem. Trdi, da organizacija za človekove pravice s svojim početjem »pomaga teroristični državi in prelaga krivdo napadalca na žrtev agresije«. Na ostro kritiko so Amnesty International naleteli tudi s strani ostalih vladnih uradnikov v Kijevu, ki so poročilo označili kot »lažno in propagandno«. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je poročilo označil kot »nepošteno«. Dejal je, da gre za »ustvarjanje lažnega ravnotežja med zločincem in njegovo žrtvijo«.

Oksana Pokalčuk je v objavi na Facebooku v petek zvečer dejala, da je »poročilo postalo orodje ruske propagande« in da se je za odstop s položaja odločila zaradi nesoglasja glede vrednot z vodstvom Amnesty International. Dejala je, da so v ukrajinski pisarni organizacije vodstvo večkrat opozorili na potrebo po širši obrazložitvi položaja ukrajinskega ministrstva za obrambo. Ministrstvo so zaprosili za pojasnilo, a jim za odgovor niso namenili dovolj časa. Pokalčukova je v izjavi zapisala, da je »poročilo organizacije nevede postalo gradivo, ki je zvenelo kot podpora ruski narativi, raziskava pa je postala orodje ruske propagande«.

V soboto so se na dogajanje odzvali tudi v glavni pisarni Amnesty International. V izjavi so zapisali, da so »preiskave ruskih vojnih zločinov in taktike ukrajinske vojske izvedli isti strokovnjaki programa za odzivanje na kompleksne krize. Ugotovitve so odražale enako stroge raziskovalne standarde in sledile primernim postopkom«. Dejali so, da je poročilo jasno in kategorično obsodilo rusko invazijo in da so se odzvali nepristransko. Zapisali so tudi, da od ukrajinske vlade na vprašanja niso dobili odgovorov.