V primerjavi z drugim četrtletjem lanskega poslovnega leta se je dobiček v letošnjem drugem trimesečju z 2,79 milijarde evrov zmanjšal za 40 odstotkov na 1,67 milijarde evrov. Prihodki skupine so bili med aprilom in junijem manjši za 39,8 odstotka in so znašali 3,2 milijarde evrov (lani 5,3 milijarde evrov), izhaja iz predstavitve poslovnih rezultatov.

Proizvajalec cepiva je slabše četrtletne rezultate pripisal dejstvu, da je razvoj pandemije covida-19 »povzročil spremembo naročil in s tem nihanja v četrtletni prodaji«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Družba je ponovno potrdila celoletno napoved prodaje cepiva proti covidu-19 za leto 2022 v višini od 13 do 17 milijard evrov.

BioNTech je ob tem sporočil, da se bo klinično preskušanje cepiva, prilagojenega dvema podrazličicama omikrona, začelo ta mesec. Če bodo pristojni organi cepivo odobrili, bi lahko prve odmerke prejeli oktobra, so še pojasnili.