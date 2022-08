Po besedah Thomasa Kunza iz lokalne uprave okrožja Saška Švica požar divja na območju, ki ga je mogoče nadzirati, vendar pa plameni še vedno prihajajo iz tal. Pod zemljo namreč še vedno tli, suho in trdo zemljo pa je potrebno izkopati z lopatami, da bi pogasili tlečo žerjavico.

Kot je še dejal Kunz, gre za fizično zelo naporno operacijo, poleg tega pa delo otežujejo visoke temperature, zaradi katerih se zemlja, ki jo namočijo s pomočjo razpršilnikov za namakanje večjih površin, da bi pogasili ogenj v tleh, hitreje izsuši in ne prodre globlje v tla, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V pomoč bi bila večja pošiljka dežja, a po napovedih nemškega meteorološkega urada tega v tem tednu še ni pričakovati.

Požar se je v narodni park Saška Švica konec julija razširil iz sosednjega narodnega parka Češka Švica na severozahodu Češke. Na češki strani so razmere po navedbah tamkajšnjih oblasti pod nadzorom.

Gori tudi v Berlinu

Z ognjem pa se še naprej borijo tudi gasilci v Berlinu, ki skušajo pogasiti požar v gozdu Grunewald v nemški prestolnici, ki je izbruhnil pred štirimi dnevi zaradi eksplozije v skladišču streliva in eksploziva, ki ga uporablja policija. Razmere tam so po poročanju nemških medijev stabilne, čeprav še naprej nevarne.

V Nemčiji pa se zaradi visokih temperatur in dolgotrajne suše soočajo tudi s težavami v rečnem prometu. Vodostaj reke Ren, ki je ena ključnih tovornih rečnih prometnih poti v Nemčiji, se je zaradi vročega vremena minuli konec tedna znova znižal, kar predstavlja velik logistični izziv in bi lahko privedlo do težav v oskrbi in proizvodnji, poroča Reuters.

Tovorni promet po Renu, ki povezuje industrijska središča v državi s pristanišči ob Severnem morju, se sicer odvija naprej, vendar so ladje v nekaterih primerih prisiljene pluti z le četrtino polne kapacitete tovora, so danes opozorili predstavniki rečnega prometa in trgovci. Nizki vodostaj Rena bi lahko vplival tudi na delovanje velikih nemških termoelektrarn v prihodnjem mesecu, še navaja Reuters.