Pesniška zbirka Selišča (Litera) v slovenskem prostoru izvirno raziskuje prostor poezije narave, ki ni v ničemer romantizirana ali sentimentalizirana. Meditativno intonirana zbirka Kristine Kočan »povrhu vpeljuje izjemno precizno, 'dvosmerno' kompozicijo verza, ki bralca popelje v izrazito odprt tekst, v katerem sta njegovi domačnost in gotovost hipoma 'razseljeni'«, je v obrazložitvi zapisala žirija v sestavi Lara Paukovič (predsednica), Tina Kozin in Alen Albin Širca.

Nataša Velikonja v zbirki Prostor sred križišč (založba Škuc) z mojstrskim obvladovanjem pesniškega jezika, precizno razporeditvijo pesmi, s tehtnimi in nenaivnimi eksistencialnimi vprašanji intimistično tematiko povzdigne na raven univerzalnosti, kjer se pokaže ne le njena vznemirljivost za vsakega posameznika, pač pa tudi njena vpetost v družbeno, »ki nas v našem tukaj in zdaj vedno neizogibno določa«, piše v obrazložitvi.

Jesihova zbirka Namreč (Beletrina) »je praznik ustvarjalnosti, bogata, nebrzdana paleta brezmejnih - tako hudomušnih kot melanholičnih - pesniških podob iz različnih časov, koncev in krajev, mojstrsko ujetih v jambske štirivrstičnice; a četudi zamejene s strukturo, se nikakor ne omejujejo z vsebino in izrazjem. Milan Jesih ponovno dokazuje, da ostaja v izjemni pesniški kondiciji«, je zapisala žirija.

Zbirka Ane Svetel Marmor (Beletrina) se po oceni žirije ponaša s spontano igrivostjo, iskrenostjo in vitalizmom, pa tudi s kompleksnostjo in zrelostjo. Avtorica je prepričljivo nadgradila prepoznaven pesniški jezik iz svojega prvenca in pri tem ohranila izostreno oko za vsakdanje malenkosti in lepote - s presežnima tenkočutnostjo in milino, ki lirski subjektki omogočata, da pogleda tudi onkraj drobnih intimnih okruškov lastnega sveta.

Druga pesniška zbirka Jerneja Županiča Orodje za razgradnjo imperija (LUD Literatura) je pretanjena in prevejana poezija igre jezika, ki s svojimi navidez avtomatičnimi asociacijami razgrajuje sleherni jaz, tako avtorjev kot bralčev. Po mnenju žirije »gre za eno izmed tistih redkih vrst 'objektivistične' poezije, ki takoj osvojijo s svojo jezikovno svežino, drznostjo in prodornostjo - predvsem pa s humorjem«.

Letošnja žirija je nominirance izbrala izmed več kot 200 prebranih pesniških zbirk, ki so izšle med lanskim junijem in letošnjim majem.

Prejemnik oziroma prejemnica 26. Veronikine nagrade bo razglašen oz. razglašena 30. avgusta, ko bodo hkrati za življenjsko delo nagradili Osojnika in podelili malo Veroniko, ki jo letos prejme Ela Potočnik za najboljšo dijaško pesem, so sporočili iz Hiše kulture Celje. Lani je zlatnik poezije prejel Milan Jesih, Veronikino nagrado pa Tina Kozin.