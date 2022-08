Zavetišča vsako leto znova ponovno poročajo o polni zasedenosti kapacitet. Kljub 11. členu zakona o zaščiti živali, ki predpisuje nujnost sterilizacije in kastracije živali z namenom preprečevanja rojstva nezaželenih živali, ki jim lastniki ne morejo ali nočejo zagotoviti primerne oskrbe, se stanje z leta v leto slabša. V zavetišču za živali Mačja hiša imajo trenutno v oskrbi več kot 250 živali, o visokih številkah oskrbovancev poročajo tudi drugje.

V Društvu za zaščito živali Lajka so dejali, da kljub prizadevanju društev, zavetišč, posameznikov in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), da bi poplavo odvečnih mačjih mladičev zajezili, do izboljšanja ne pride. »Na podeželju ljudje na muce gledajo kot orodje za lovljenje miši in potrošni material. Sprememb ne bo, dokler se ne bo spremenila mentaliteta,« je povedala Melita Trbovšek in dodala, da je ob tem dobrobit živali popolnoma spregledana.

Luka Vrbančić, dolgoletni prostovoljec v Zavetišču za male živali v Brežicah, pove, da v zavetišče na dan sprejmejo v povprečju štiri brezdomne mačke. »Prostovoljci vsako leto napišemo nešteto objav, izobražujemo in opozarjamo, iščemo načine pomoči, a ne zaleže. Za vsako nesterilizirano mucko jih pride novih deset,« in doda, da je razmnoževanje mačk v tem smislu podobno razmnoževanju podgan. Razloži, da nekatere mačke uspejo oddati v nove domove, nekatere posvojijo prostovoljci, spet druge pa po cepljenju, sterilizaciji in kastraciji vrnejo nazaj v okolje.

Veterinarka Urška Kovačič, zaposlena v veterinarski bolnici Brežice, razloži, da mačke v zavetišče prispejo v različnih stanjih, pogosto zelo prestrašene, huje poškodovane in okužene z nalezljivimi boleznimi. »V zavetišče sprejmemo tudi mladičke, stare manj kot mesec dni. Večina jih ne preživi,« pravi in doda, da je preprečevanje nepotrebnih smrti samo del razloga, zakaj bi se lastniki mačk morali odločati za sterilizacijo in kastracijo. Pove, da s posegom preprečujemo okužbe z nalezljivimi boleznimi, klatenje in rakava obolenja reproduktivnih organov. Doda še, da sta posega preprosta in cenovno ugodna ter v okviru nekaterih občin celo subvencionirana.

V ponudbi večine veterinarskih storitev cena sterilizacije mačke stane nekaj več kot 50 evrov, kastracija mačka pa nekaj manj kot 40 evrov. Leta 2021 je bilo na seznamu sofinanciranja kastracije in sterilizacije 23 občin. Trbovšek ob tem poudarja pogosto spregledano dejstvo, da je domača mačka v okolju invazivni plenilec manjših živali, zaradi njihove številčno visoke prisotnosti pa trpijo ptice, plazilci in glodalci.