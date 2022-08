Strokovnjaki predvidevajo, da bodo podnebne določbe zakona do leta 2030 zmanjšale ameriške emisije in s tem ogrevanje planeta za približno 40 odstotkov v primerjavi z ravnmi leta 2005. Zakon med drugim obljublja znižanje stroškov zdravstvene oskrbe za milijone Američanov. Medicare bo omogočal pogajanja o cenah zdravil na recept, s katerimi bodo letne cene zdravil na recept za uporabnike omejene na 2000 dolarjev. Pričakujejo tudi nižje premije za uporabnike zdravstvenega zavarovanja.

»Demokrati so danes stopili na stran ameriških družin in glasovali za nižje stroške zdravil na recept in stroške energije, hkrati pa so prisilili korporacije, da svoj delež pošteno plačajo,« je po glasovanju v izjavi dejal predsednik Joe Biden. Republikanci so predlog zakona ostro kritizirali in zavrnili argument, da bo zakon pripomogel k reševanju naraščajočih cen.Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je obljubila, da bodo ob sprejetju svežnja ukrepali hitro.