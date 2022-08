Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek bo sončno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v alpskih dolinah okoli 10, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi doteka k nam hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, predvsem v krajih severno od nas bodo krajevne padavine. Čez dan se bo od juga počasi jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo večinoma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes in torek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden, le najbolj občutljivi bodo imeli manjše, z vremenom povezane težave.