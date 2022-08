Za finalista Wimbledona, tam je moral po štirih nizih priznati premoč Srbu Novaku Đokoviću, je bila to v 11. finalu skupno sedma posamična lovorika na turnirjih ATP in prva prav po Washingtonu pred tremi leti. Takrat je v finalu ugnal Rusa Danila Medvedjeva, ki je ta konec tedna slavil v mehiškem Los Cabosu. Nick Kyrgios, minuli teden še 63. na lestvici ATP, se je sploh prvič v svoji karieri na najvišji ravni uvrstil v zaporedna finala.

Po posamičnem finalu je Kyrgios z domačinom Jackom Sockom slavil tudi v konkurenci dvojic. S 7:5, 6:4 sta bila boljša od hrvaško-ameriške naveze Ivan Dodig/Austin Krajicek.

Yoshihita Nishioka, pretekli ponedeljek 96. igralec svetovne teniške lestvice, je igral tretjem finalu v karieri, prvem po letu 2020 v Delray Beachu. Do zdaj ima Japonec en naslov, ki ga je osvojil v kitajskem Shenzhenu leta 2018.

Darja Kasatkina zmagovalka San Joseja

Ruska teniška igralka Darja Kasatkina je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 500 v ameriškem San Joseju. V finalu je sedma nosilka po dveh urah in 34 minutah ugnala nepostavljeno domačinko Shelby Rogers s 6:7 (2), 6:1, 6:2. Kasatkina je nazadnje igrala prav v finalu San Joseja, takrat je bila od 25-letnice boljša domčinka Danielle Collins.

Polfinalistka letošnjega odprtega prvenstva Francije je na letošnjem turnirju le slavila in prišla do petega naslova v desetem finalu na najvišji ravni. Slavila je še v Charlestonu (2017), Moskvi (2018), Melbournu (WTA 250, 2021) in Sankt Peterburgu (2021). Kasatkina se je po zmagi na današnji posodobljeni lestvici WTA povzpela na deveto mesto, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri.

Njena tekmica v finalu je pridobila 15. mest in je zdaj 30. igralka sveta. Za 29-letno Rogersovo je bil to tretji finale v karieri, na lovoriko pa bo morala še nekoliko počakati. Pred tem je zadnjič igrala na zadnji stopnički v Riu de Janeiru pred šestimi leti in pol, izgubila pa je tudi v avstrijskem Bad Gasteinu leta 2014.

Ljudmila Samsonova podaljšala sušo Kaie Kanepi

Rusinja Ljudmila Samsonova je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v Washingtonu z denarnim skladom 251.750 ameriških dolarjev. Triindvajsetletnica je v finalu po uri in 46 minutah s 4:6, 6:3, 6:3 ugnala Estonko Kaio Kanepi, ki že devet let čaka na peto lovoriko na turnirjih WTA.

Samsonova je v drugem finalu na najvišji ravni še drugič slavila, potem ko je bila najboljša na lanskem turnirju v Berlinu, ko je ugnala Švicarko Belindo Bencic. Z naslovom v ameriški prestolnici se je Rusinja na posodobljeni lestvici WTA povzpela na 42. mesto.

Kanepijeva je sicer pridobila šest mest in je zdaj 31., a ostaja pri štirih turnirskih lovorikah. Zadnja sega v leto 2013, ko je bila najboljša v Bruslju. Vmes kar osem let ni zaigrala v finalu, pred skupno desetim finalom v karieri v Washingtonu pa je na zadnji stopnički izgubila na turnirju serije WTA 500 v Melbournu februarja lani.