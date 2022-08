Nekaj po sedmi uri včeraj zvečer je v občini Šenčur, na avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Ljubljane, avto zapeljal s ceste, drsel po odbojni ograji in pristal na boku. Zagorel je, ogenj se je razširil še na bližnja drevesa in travo. V nesreči je ena oseba umrla, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Na pomoč so priskočili gasilci GARS Kranj in prostovoljni iz Šenčurja, ki so zavarovali kraj nesreče ter pogasili ogenj. S tehničnim posegom so odprli avto in iz njega odstranili umrlo osebo. Izvoz z avtoceste je bil nekaj časa zaprt. Policisti morebitne priče prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče. Kdor bi karkoli vedel, naj se javi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.